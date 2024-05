Avvistato un orso con i cuccioli nel Carso, numerose le segnalazioni

TRIESTE - Avvistato più volte un orso con i cuccioli nel Carso sloveno: è successo ieri, giovedì 9 maggio, nella zona tra Pivka e Ilirska Bistrica. Il primo avvistamento è avvenuto alle 15:52, quando un cittadino ha avvisato la polizia di Capodistria sostenendo di aver visto l'animale con i cuccioli sulla strada tra Pivka e Ilirska Bistrica, vicino al villaggio di Mala Pristava. La polizia ha controllato la zona, ma gli animali non sono stati visti. Alle 20:36, invece, un altro cittadino ha informato la centrale che nella stessa località di Mala Pristava era stato nuovamente avvistato sulla strada un orso con un cucciolo. Anche questa volta l'ispezione della polizia non ha rilevato la presenza dell'animale, ma la notizia è arrivata anche ad alcuni cacciatori che hanno ispezionato la zona. In considerazione delle numerose segnalazioni, la polizia ha diramato una nota, raccomandando a tutti i residenti della zona e agli escursionisti di prestare attenzione quando si cammina nella natura, nonostante gli incontri con gli orsi non siano frequenti.