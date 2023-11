Cacciano cinghiali in Carso, spunta l'orso che si difende: sloveno in ospedale

STANJEL (Slovenia) - Un cacciatore di 49 anni è stato trasportato all'ospedale di Šempeter dopo essere rimasto vittima di un attacco da parte di un orso, avvenuto nei giorni scorsi nel Carso sloveno. L'uomo ha riportato gravi ferite allo stomaco, alla testa e alle mani. Secondo fonti di polizia il quarantanovenne sloveno non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo stava conducendo una battuta di caccia assieme a un quarantaseienne sloveno quando si sono trovati davanti l'orso che, sentitosi minacciato, ha iniziato a colpirlo. Il compagno di caccia ha sparato ed ucciso l'animale.

La richiesta dell'associazione

"Ci rendiaimo conto che il fatto è avvenuto in un'altra nazione con leggi diverse dalle nostre, ma ci chiediamo se questo, come altri incontri tra uomo e plantigrado, poteva essere evitato. Vogliamo conoscere l'identità dell'orso, per questo chiediamo anche alla procure italiane a cui abbiamo scritto e agli amministratori regionali del Friuli Venezia Giulia di attivarsi per ottenere informazioni su quanto è realmente accaduto", queste le parole del sodalizio animalista Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.