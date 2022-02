A fuoco deposito di un'osmiza a Malchina, vigili del fuoco sul posto

Un incendio ha interessato il primo piano dell' edificio che l'osmiza Tercon-Lisjak, in località Malchina, adibisce a deposito. Le fiamme non hanno provocato danni strutturali e si sono sviluppate nella zona non abitata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Opicina e della sede centrale che hanno prontamente spento l'incendio. Non risultano persone coinvolte. Contattati telefonicamente da TriestePrima, i residenti hanno fatto sapere che "probabilmente si tratta di un incidente, un episodio involontario".