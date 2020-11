C'è il divieto ma l'osmiza a San Giuseppe serve da bere: sanzionati titolare e quattro amici

I casi che si registrano al momento sono pochi ma tra feste "clandestine" sul Carso e pranzi "segreti" in noti locali del centro, dopo la pubblicazione dell'ordinanza che ha fatto passare il Friuli Venezia Giulia dalla zona gialla a quella arancione, durante il fine settimana sono emersi alcuni episodi di evidente mancato rispetto delle normative anti CoViD-19. Oltre ad aver interrotto i festeggiamenti di dieci ragazzi tra i 18 e i 20 anni in un appartamento della zona di piazza Foraggi, nella serata di ieri 15 novembre i carabinieri sono intervenuti in un'osmiza di San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje.

Quando sono giunti sul posto, i militari hanno trovato il titolare e quattro clienti all'interno dell'edificio tutti senza mascherina ed intenti a consumare bevande. Per questo motivo sono stati tutti sanzionati.