Barcolana in osmiza, tutte le aperture nel lungo weekend

Nel weekend della Barcolana, la regata velica più affollata al mondo, oltre agli eventi organizzati in centro a Trieste ecco che torna il consueto appuntamento con l'assalto alle osmize del Carso. Nel fine settimana in arrivo sono molte le strutture aperte, da Malchina a Ricmanje/San Giuseppe della Chiusa. Grazie al gruppo Osmiza, a Maurizio Ciani e Max Tramontini, su Facebook è stato lanciato l'evento Barcolana in osmiza (che potete trovare a questo link), che annuncia le aperture di uno dei luoghi più amati dai triestini e non. Di seguito i dettagli e i relativi link al celebre sito osmize.com:

Osmiza Fabec Franc

MALCHINA

www.osmize.com/malchina/fabec-franc

Osmiza Paoletti Christian

GABROVIZZA

www.osmize.com/gabrovizza/paoletti-christian

Osmiza Zerial Erik (Jadran)

SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA

www.osmize.com/san-giuseppe-della-chiusa/zerial-erik

Osmiza Coslovich Elda

TRIESTE

www.osmize.com/trieste/coslovich-elda

Osmiza Cacovich Igor

LONGERA

www.osmize.com/longera/cacovich

Osmiza Milič Damijan

RUPINGRANDE

www.osmize.com/rupingrande/milic-darma

Osmiza Glavina

LONGERA

www.osmize.com/longera/glavina

Osmiza Volnik

RUPINGRANDE

www.osmize.com/rupingrande/na-oresju

Osmiza Pernarcich Ivan

VISOGLIANO

www.osmize.com/visogliano/pernarcich-ivan

Osmiza Stoka

CONTOVELLO

www.osmize.com/contovello/stoka-erika-elviana

Osmiza Sardo David

SAMATORZA

www.osmize.com/samatorza/sardo-david

Osmiza Pahor Luciana

MEDEAZZA

www.osmize.com/medeazza/pahor-luciana

Osmiza Pipan Klaric

MALCHINA

www.osmize.com/malchina/pipan-klaric