Aggredisce tre sanitari con calci e spinte, raffica di denunce per una sessantenne

La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e violenza privata una triestina del 1960 che ha inveito contro tre operatori sanitari, aggredendoli con spinte e calci. La donna non aveva alcun motivo per trovarsi in ospedale. Il fatto è accaduto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Una Volante sul posto per gli accertamenti e formalità di rito.