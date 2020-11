Ginecologia e Ostetricia, positivo il direttore di Gorizia e Monfalcone

Il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Gorizia - Monfalcone è risultato positivo al Coronavirus e si trova in isolamento domiciliare. La sua positività (in assenza di sintomi ndr) è stata riscontrata a seguito delle attività di screening a cui viene regolarmente sottoposto il personale dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina. L'Azienda fa sapere che "sono state attivate tutte le azioni di contact tracing dei contatti".

Secondo Asugi "nessuno presenta sintomi da infezione da Covid – 19 in quanto il medico ha sempre indossato i DPI come da indicazioni ministeriali e protocolli vigenti". Tutti i contatti verranno sottoposti a tampone fra cinque giorni. "In sua assenza - conclude la nota - il servizio sarà diretto dalla dott.ssa Fabiana Bianchini".