Furti a Cattinara, raffica di testimonianze: "Non è la prima volta che succede"

TRIESTE - "Non è la prima volta che in quel reparto succede una cosa del genere". La notizia di una turista toscana derubata all'interno dell'ospedale di Cattinara ha fatto il giro del web ed innescato numerose segnalazioni. Diversi commenti sono apparsi sulla nostra fanpage subito dopo la pubblicazione dell'articolo e in diversi casi riportavano testimonianza passate. "Mio padre era in neurochirurgia e come è andato sotto ai ferri gli hanno fregato ben 18 euro" scrive Barbara, mentre Rossana scrive che "mi hanno raccontato di soldi spariti dalla cassaforte del reparto"; Marina afferma che "mia mamma sei anni fa era in ortopedia, è sparito il portafoglio" e Cinzia, infermiera, dice che "è incommentabile, terribile. Ma vorrei informarvi che io sono stata derubata da una paziente".

Luisa parla di un furto ai danni di un famigliare: "A mio papà in medicina d'urgenza gli hanno rubato anche la radiolina da due soldi". Infine, Max scrive che "con mia nonna non hanno permesso le visite, hanno detto che la fede era custodita in una apposita cassforte fatta per gli oggetti dei pazienti e che casualmente era mancante quando ci siamo presentati per riprenderla". Una situazione alla quale si aggiungono ulteriori testimonianze, questa volta sotto richiesta di anonimato, inviate alla nostra redazione. "Poco tempo fa sono spariti 1000 euro dal portafoglio, all'inizio dell'anno ad una persona ricoverata sono spariti 200 euro delle pensione". Furti che coinvolgerebbero non solo pazienti, ma anche personale ospedaliero, oltre che studenti. Secondo la testimonianza, in passato sarebbero spariti anche i soldi di una colletta per un regalo.

TriestePrima ha tentato di contattare il direttore di Asugi Antonio Poggiana senza fortuna. La redazione rimane a disposizione per ospitare una eventuale replica.