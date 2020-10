Università: positivo un ospite della Casa dello studente

Uno studente ospite della Casa dello studente a Trieste, gestita dall'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, è risultato positivo al Covid. È stato lo stesso ragazzo a comunicarlo oggi al personale dell'Agenzia.

Immediata la segnalazione all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. Il tampone era stato eseguito presso il Sanatorio Triestino: lo studente, messo in isolamento nel suo alloggio singolo, ha fornito i nominativi delle persone con le quali è entrato in contatto. Tutti i soggetti segnalati sono stati messi in isolamento preventivo.

La struttura resta aperta. Al momento, ci sono 208 studenti ospitati. Si attendono le prescrizioni da parte dell'Azienda Sanitaria non appena verrà completata la tracciatura e saranno stati effettuati ulteriori eventuali tamponi a persone entrate in contatto diretto con la persona risultata positiva. Per i pasti si provvederà tramite consegna diretta, garantendo venga evitato qualsiasi rischio legato al contatto.