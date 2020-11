Ospiti e operatori positivi: chiuso il centro diurno di via Weiss

Nel centro diuro di via Weiss sono stati rilevati alcuni casi positivi tra ospiti e operatori. La notizia è stata data dall'Assessore Grilli che però non ha saputo quantificare il numero esatto dei nuovi contagiati. "Avevamo appena ripreso l’attività nel centro diurno di via Weiss, come in altri luoghi. Purtroppo alcuni ospiti e alcuni operatori hanno riscontrato la positività. Per fortuna i più stanno bene, ma abbiamo dovuto sospendere le attività" ha scritto Grilli in un post su Facebook. Raggiunto da TriestePrima, l'assessore ha anche spiegato che per lo più dovrebbe trattarsi di asintomatici. Il post si conclude infine con un "abbraccio e un augurio di pronta guarigione a loro e a tutti gli operatori e ai ragazzi degli altri centri".