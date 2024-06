Ottantenne Investita sulle strisce in via Settefontane

TRIESTRE - Investimento sulle strisce in via Settefontane angolo via Limitanea. E' accaduto oggi martedì 25 giugno alle 17.30. La vittima, una donna di 81 anni, con probabile frattura dell'arto inferiore, è stata stabilizzata dall'infermiere del 118 giunto sul posto. La donna è stata trasportata a Cattinara. Sul posto anche la polizia locale. A causa dell'incidente nella zona si è creato un'ingente congestione del traffico.