Malore durante l'escursione, anziano triestino soccorso nelle valli del Natisone

Poco prima delle 11 di oggi 25 giugno è stata attivata la stazione di Udine-Gemona del Soccorso Alpino con quattro tecnici dalla Sores per un ottantunenne triestino che accusava malore sul sentiero. L'uomo stava partecipando ad una gita organizzata congiuntamente dalle sezioni Cai Alpina delle Giulie e XXX Ottobre di Trieste (non è noto a quale delle due sezioni triestine appartenga) e si trovava sul sentiero736 che da Cepletischis va a Masseris. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale che ha sbarcato l'equipe tecnico medica sul posto. L'uomo è stato stabilizzato e imbarellato e poi verricellato a bordo dal momento che l'elicottero non riusciva ad atterrare per la presenza di alberi nelle vicinanze. A coadiuvare le operazioni anche i quattro tecnici giunti sul posto per un tratto con il fuoristrada e in parte a piedi. Operazioni concluse intorno alle 12.30.