Ai medici di medicina generale otto euro in più per ogni assistito, raggiunto accordo con i sindacati

TRIESTE - Ai medici di medicina generale sarà riconosciuto un compenso annuo di otto euro per ogni assistito: lo prevede l'accordo approvato dalla Giunta tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. Un accordo che definisce le modalità per l'attribuzione della quota variabile del compenso per l'anno 2023, a conclusione delle trattative per la stipula dei nuovi accordi integrativi regionali.

Il provvedimento è stato portato all'attenzione dell'Esecutivo regionale da parte del vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi. L'accordo, come ha spiegato a margine l'esponente della Giunta, stabilisce che la quota variabile del compenso, pari a 4,74 euro, venga integrata dalla Regione con la quota di 3,26 euro all'anno per assistito (per un totale, quindi, di 8 euro). La quota regionale viene destinata al raggiungimento di specifici obiettivi strategici che rispondano alle esigenze assistenziali del territorio.

I fondi derivano in parte dalle risorse accantonate nelle disponibilità dei bilanci aziendali per la liquidazione a favore dei medici di medicina generale che hanno diritto ai residui relativi al periodo compreso tra il primo gennaio 2014 al 31 dicembre dello scorso anno.