Cabinovia, tre circoscrizioni su sette votano a favore: ecco com'è andata

Tre parlamentini votano a favore della Cabinovia, altri tre danno parere contrario e in un caso l'opposizione esce dall'aula facendo mancare il numero legale. Questi i pareri delle circoscrizioni triestine per la variante urbanistica 12 al Piano Regolatore Generale Comunale. Si parla di sedute molto partecipate, con la presenza di molti residenti e cittadini interessati al tema. Un verdetto comunque non vincolante ma, se lo fosse, non darebbe certo un'indicazione univoca, né da una parte né dall'altra.

In Settima Circoscrizione (Servola, Valmaura, Chiarbola, Borgo San Sergio, Altura e Cattinara), la maggioranza si è espressa a favore. Secondo Denis Conte di Fratelli d'Italia. l'opera “Avrà un limitato impatto sul verde, avendo molte prescrizioni nel rilancio di interventi con nuove aree verdi. Infatti il progetto prevede una riduzione di CO2 equivalente alla riduzione che si ottiene con molti ettari di bosco in quanto si riduce il traffico cittadino" e "non sarà in concorrenza con il Tram di Opicina", che "può portare circa 150 persone in un'ora mentre la Cabinovia ne porterebbe 1800".

Maggioranza a favore anche in sesta circoscrizione (San Giovanni, Chiadino, Rozzol, Longera), con opposizione contraria, e così anche in quarta (Città Nuova-Barriera Nuova-San Vito-Città Vecchia), dove il dem Luca Bressan, contrario, ha lamentato criticità nella procedura: "ci hanno chiesto un parere in dieci giorni e l'assessore ha fatto un'audizione unica, che non era nemmeno una seduta di consiglio, alle cinque del pomeriggio dello stesso giorno" oltre ad esprimere varie perplessità, tra cui quelle sull'impatto ambientale in un sito Natura 2000 e sull'effettiva utilità dell'opera nel risolvere il problema dell'accesso a nord.

Il progetto è stato invece bocciato a Barcola e nell'Altipiano, ossia nelle prime tre circoscrizioni (la seconda e la terza sono interessate dal progetto e la prima lo sarebbe in caso di prolungamento del percorso fino a Monte Grisa). Walter Gasperi (M5S) evidenzia "criticità dal punto di vista idrogeologico. Non metto in dubbio la sicurezza nella realizzazione di quest'opera, ma quando si va a disboscare si crea un problema dal punto di vista del dissesto perché una pioggia molto importante può far franare tutto il monte, come successo anni fa. Ricordiamo che la diga del Vajont è rimasta su, ma è venuto giù il monte". Giorgia Kakovic (At) segnala inoltre che "parte del centro-destra non ha votato favorevolmente"

Per quanto riguarda la quinta circoscrizione, il meloniano Maurizio CIani spiega che "per la seconda volta consecutiva, visto che per il voto al bilancio si era verificata la stessa situazione, il centro sinistra ha deciso di uscire dall'aula prima della votazione, per il semplice fatto che si trovavano in minoranza. Questa prassi la bocciamo assolutamente".