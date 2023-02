Ovovia: arrivano due proposte dai "colossi" europei

Sono due le offerte arrivate ieri in Comune per la realizzazione della Cabinovia: si tratta delle aziende Leitner, dall'Alto Adige, e Doppelmeyr, svizzera, entrambe leader in Europa per la costruzione di impianti a fune. La gara da 62 milioni, finanziati con fondi Pnrr, prevede il progetto definitivo ed esecutivo e la realizzazione dell'impianto, le stazioni di partenza e arrivo e il parcheggio. Lunedì 20 febbraio, in consiglio comunale, è stata approvata la variante al piano regolatore, che conteneva il numero orientativo dei terreni soggetti a esproprio o servitù di sorvolo, con i relativi nomi dei proprietari.

Alcuni giorni prima le opposizioni avevano espresso contrarietà alla variante, parlando di “Scarsa trasparenza” e “volontà politica mascherata dietro tecnicismi” per “non dover sottoporre alle circoscrizioni il piano della viabilità”, motivi per cui l'opposizione ha abbandonato l'aula, ad eccezione del consigliere del Movimento 3V Ugo Rossi. La variante è stata approvata con 19 voti favorevoli della maggioranza, uno astenuto (Corrado Tremul di Fratelli d'Italia) e uno contrario (Rossi).