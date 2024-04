"L'ovovia rischia interferenza con linea ferroviaria", la segnalazione del comitato

TRIESTE - "La cabinovia rischia di interferire con la linea ferroviaria, anche a causa del rischio geologico del sito dove è previsto uno dei piloni", lo sostiene il Comitato No Ovovia, che ha già informato in merito la Rfi (Rete ferroviaria italiana) e l'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie). Agli enti è stato infatti consegnato un documento dove vengono elencati i presunti rischi. Il Comitato chiede anche se Ferrovie e Ansfisa siano state o meno coinvolte come portatori di interesse nel processo di valutazione del progetto.

Secondo gli esperti del Comitato scientifico No Ovovia, gli ingegneri Mario Goliani e Livio Stefani, il progetto "potrebbe mettere a rischio anche la continuità del servizio di trasporto ferroviario complessivo su Trieste, sia passeggeri che merci, poiché una delle interferenze più a rischio incide su di una posizione percorsa dai circa 30 treni/giorno merci prodotti dal Porto di Trieste ed attestati a Trieste Campo Marzio, e dagli oltre 110 treni/giorno passeggeri attestati a Trieste”.

In merito alla prossimità della cabinovia al sistema ferroviario, gli esperti si chiedono quali sarebbero le eventuali vie di fuga in caso di incidente per i passeggeri della cabinovia soccorsi lungo la scarpata e a fianco della linea ferroviaria, poiché "negli elaborati di progetto non ci sono riferimenti specifici", spiegano Goliani e Stefani, chiedendosi chi si accollerebbe il costo di un eventuale fermo della circolazione ferroviaria.

Il documento del Comitato è completato da uno studio del geologo Roberto Mandler, incentrato sulla "incompatibilità geologica" del sito nei pressi del Faro della Vittoria, dove sarebbe prevista la posa del pilone S3 soprastante la galleria paramassi della ferrovia. “Il terreno non è idoneo a sostenere il pilone – afferma Mandler - perché condizionato dalla presenza di un’importante faglia che ha disarticolato e fratturato gli strati di arenaria ed i livelli di marna, con rischi di crolli sul versante sottostante, già accaduti in passato, dove la linea ferroviaria è solo parzialmente protetta da una galleria paramassi”. Il geologo comunica inoltre che "per questo pilone non sono stati eseguiti carotaggi e non sono state fatte le indagini geologiche appropriate". Infine, il comitato chiede quale sarà la posizione che vorranno prendere gli enti ferroviari avvisati, se dovessero partecipare alla fase di valutazione del progetto.