"L'assessore mente e sa di mentire", Lodi valuta azioni legali contro l'ex rettore Fermeglia

"Apprendo da Triesteprima e direttamente dalla conferenza stampa del comitato di offese alla mia persona e, quale rappresentante delle istituzioni, sono intollerabili. La dialettica politica e le posizioni da parte del Comitato e da ultimo da parte del dott Fermeglia sono andate oltre la tollerabilità e mi obbligano ad una seria riflessione sulla tutela della mia persona nelle opportune sedi". Lo scrive su Facebook l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi all'indomani dell'ultima conferenza stampa indetta dal comitato No Ovovia. In quell'occasione l'ex rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia aveva dichiarato che: “L’assessore mente e sa di mentire”, mentre Elena Declich aveva affermato: "Fa venire la pelle d’oca pensare che amicizie e conoscenze politiche potrebbero portare al superamento delle leggi”. Contattata al telefono, l'assessora ha dichiarato di non aver altro da aggiungere.