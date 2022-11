Ovovia, il Comune segna un punto importante: via libera a paesaggio, geologia, idraulica e viabilità

TRIESTE - La strada è ancora lunga ma con i pareri favorevoli su "paesaggio, geologico, invarianza idraulica e viabilità", la variante urbanistica per la cabinovia fortemente voluta dal Comune di Trieste ottiene alcuni importanti semafori verdi. E' proprio l'amministrazione regionale, dopo la riunione di giunta di ieri 28 novembre, ad informare gli organi di stampa attraverso una nota ufficiale. Il testo dice poco, se non che gli enti preposti sulle sezioni sopracitate hanno espresso un parere che suona come un vero e proprio via libera. "Nel rispetto del crono programma - scrivono gli uffici - si è avviato il confronto con le Circoscrizioni per il competente parere consultivo". E' attesa una risposta da parte del Comitato No Ovovia.