Countdown per il corteo, al via la tre giorni di banchetti anti ovovia

Prosegue la campagna NO ovovia con banchetti organizzati in tutti i rioni di Trieste. Le 34 realtà del Coordinamento stanno informando i cittadini di quanto inutile, impattante ed insostenibile sarebbe l’ovovia. Già 22 banchetti sono stati fatti in questi giorni, 13 sono stati organizzati nel fine settimana e 19 saranno allestiti da lunedì a venerdì 17 giugno quando verrà organizzata, alle ore 17 una grande manifestazione da piazza Oberdan a piazza Unità. Questo il programma dei banchetti del weekend:

Venerdì 10 giugno

Largo Barriera ore 16.30-20

Via Giulia 75 ore 17-20

Piazza Tra i Rivi Roiano 10-13

Sabato 11 giugno

Campo San Giacomo ore 10-13

piazza Cavana ore 10-13

Largo Barriera ore 8.30-12.30

Piazza Borsa ore 17-20

Barcola pineta ore 17-20

piazza Oberdan (partenza tram Opicina) ore 9-11

Bioest parco di San Giovanni ore 10-18

Domenica 12 giugno

Barcola Pineta ore 17-20

Campo San Giacomo ore 8-10

Bioest parco di San Giovanni ore 10-18

La realizzazione dell’ovovia rappresenterebbe un grave danno per il futuro di Trieste: una voragine economica, pari a 100 milioni di euro in 40 anni di esercizio, che ricadrebbe sul bilancio comunale e quindi nelle nostre tasche, con irreversibili danni ambientali e paesaggistici. Un intervento inutile, deciso senza il coinvolgimento della cittadinanza, che non darebbe nessuna risposta al bisogno di trasporto pubblico efficiente e di qualità della città. Martedì 14 giugno verrà organizzata una conferenza stampa con tutti i dettagli della manifestazione di venerdì 17 giugno.