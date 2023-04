Ovovia: ultimi giorni per le osservazioni contrarie, il comitato del No offre assistenza

Ultimi giorni per presentare le opposizioni e osservazioni contro il progetto dell'Ovovia, osservazioni che possono essere presentate da tutti i cittadini italiani, non solo dai residenti nel Comune. Per questo il secondo circolo Pd Altipiano Est è il Comitato No Ovovia offrono assistenza a tutti i cittadini per la redazione delle osservazioni. Un incontro ha già avuto luogo ieri, sabato 15 aprile, al circolo culturale Brdina di Prosecco (via di Prosecco 109), al quale erano presenti diverse decine di persone, e un altro si terrà domani, lunedì 17 aprile, dalle 17 alle 19.

Un banchetto sarà allestito anche oggi, domenica 16 aprile, in piazzale 11 Settembre a Barcola, dalle 16 alle 18. "La battaglia legale - spiega il secondo circolo Pd Altopiano Est in una nota - con i ricorsi presentati al TAR ed alla Corte dei Conti è in pieno svolgimento. Il procedimento di validazione dell’opera è tutt’altro che concluso e l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori deve ancora essere perfezionato". "Le problematiche attuative del PNRR a livello nazionale e nei rapporti con la Commissione Europea - continua la nota - confermano che la riallocazione del finanziamento per quest’opera inutile e devastante poteva e può ancora essere ottenuta". Tutte le informazioni per la presentazione di Opposizioni o Osservazioni al progetto si trovano a questo link.