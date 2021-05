"Pacchetto scuola", al via le domande: dal Comune 200mila euro per aiutare le famiglie

?“Da lunedì 10 maggio al 31 luglio si potranno presentare le domande per il “Pacchetto Scuola””. Ne dà notizia l'assessore comunale a Scuola ed Educazione Angela Brandi, precisando che “l'Amministrazione comunale, in attuazione del diritto allo studio, ha messo a disposizione 200 mila euro per dare un concreto aiuto alle famiglie che potranno utilizzare il contributo per gli acquisti necessari per il prossimo anno scolastico”. Potranno presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: un Isee non superiore a Euro 10.632,94; figli che frequenteranno nell'anno scolastico 2021/2022 la classe quinta della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado; residenza anagrafica nel Comune di Trieste. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online con accesso informatico al portale https://www.triestescuolaonline.it/