“Non mi fa vedere mia figlia”, denuncia la ex ma il gip archivia: era stato ammonito dal questore per presunte violenze

TRIESTE - Un padre denuncia l’ex compagna perché non gli lascia vedere la figlia, ma il Tribunale archivia le querele dell'uomo in quanto già destinatario di un ammonimento del Questore per asserita violenza nei confronti della donna. La recente archiviazione, disposta dal gip Marco Casavecchia, è stata chiesta dal pm Chiara Degrassi perché i presunti comportamenti aggressivi e minacciosi dell’uomo avrebbero portato la madre ad agire “in stato di necessità”, per non esporre la bambina a eventuali episodi di violenza assistita.

Stando a quanto dichiarato dalla donna, questi episodi si sarebbero già verificati in passato più volte, sotto varie forme. Il Pm ha chiesto quindi l’archiviazione, poi confermata dalla decisione del giudice poiché, alla luce dell’ammonimento del Questore, le mancate visite denunciate dall’uomo “non costituiscono reato”. Le presunte violenze erano state in passato denunciate dalla madre, ma il procedimento penale si era tuttavia concluso anch’esso con un’archiviazione, circa un anno fa. La donna, difesa anche nel procedimento civile pendente per affidamento della minore da un'avvocata familiarista, si è rivolta da tempo al Goap.