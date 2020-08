Non paga il conto in hotel e molesta due ragazze: denunciato

Non paga il conto in albergo, poi molesta due ragazze: è successo ieri pomeriggio in viale Miramare. Ieri pomeriggio una pattuglia bicimontata è intervenuta nella struttura ricettiva dive dove poco prima le due ragazze, spaventate dagli atteggiamenti dell'uomo, si erano rifugiate. La Volante ha fornito ausilio agli operanti. Si tratta di un kosovaro del 1976, denunciato perché inottemperante a un provvedimento di ritorno nel comune di Trieste.

