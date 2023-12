Manifestazione per la Palestina, in 300 al corteo

TRIESTE - Circa 300 persone hanno partecipato al corteo per la Palestina che nel pomeriggio di oggi 9 dicembre si è snodato lungo le vie del centro del capoluogo giuliano. La manifestazione è partita poco dopo le 15:30 da largo Santos, nel piazzale antistante la stazione centrale, e ha percorso le rive, via Milano, via Carducci, via Reti, via Gallina per finire poi in piazza Goldoni. Il corteo è stato organizzato e promosso dal Comitato triestino dell'associazione Ragazzi dell'Olivo. Presente anche il coordinamento No Green Pass.