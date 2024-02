Riaperta la palestra Cobolli: conclusi i lavori da oltre 160mila euro

TRIESTE - Conclusi i lavori di riqualificazione da 165mila euro nella Palestra Cobolli di via della Valle. Come annunciato dall'assessore comunale al patrimonio immobiliare e dello sport Elisa Lodi, i lavori sono stati completati il 25 gennaio 2024 e la palestra è stata riaperta il 9 febbraio. Il progetto di riqualificazione ha previsto svariati interventi: sono stati eseguiti la manutenzione straordinaria della rete idranti antincendio, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo delle porte Rei antincendio, compresi la ricostruzione di spallette, riquadri casse serramenti, innesti metallici, intonacatura e pitturazione, il trattamento ignifugo della copertura e del ballatoio, lavori edili di ripristino, lavori di adeguamento e ripristino degli impianti. I lavori sono stati diretti da Davide Angiolini, l’appalto principale è stato affidato all’impresa di costruzioni Benussi & Tomasetti di Trieste, l’appalto per l’impiantistica alla ditta Carmet Srl, anch’essa di Trieste.