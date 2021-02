Acqua a catinelle nella palestra di Largo Niccolini

Lo denuncia il Pd di Trieste. Salvati: "Manca il custode e i ragazzi del Petrarca non possono fare ginnastica. Un problema che tocca decine di impianti e palestre in città. Scaduta infatti la convenzione con APD Tergestina"

“La palestra di Largo Niccolini versa in condizioni critiche per le infiltrazioni d’acqua. La sede dell’ASD Tennistavolo Trieste-Sistiana è stata inaugurata in gran pompa dall’assessore Giorgi solo tra anni fa, e ora la società è costretta a posizionare dei secchi per raccogliere l'acqua che piove a catinelle. Ho segnalato la situazione ai competenti uffici del Comune”. Lo denuncia il capogruppo Pd nella sesta Circoscrizione comunale Luca Salvati, dopo aver svolto un sopralluogo presso la struttura in uso all’associazione dilettantistica che riunisce un’ottantina di pongisti offrendo corsi dall’amatoriale all’agonistico.

“Alle condizioni di degrado si aggiunge la mancanza del custode – spiega Salvati - cosicché quella palestra non può più essere utilizzata dai ragazzi della succursale del Liceo Petrarca che al mattino ci andavano a fare ginnastica. Un problema che tocca decine di impianti e palestre in città. Scaduta infatti la convenzione del Comune per la gestione delle palestre con APD Tergestina, il peso del pagamento dei custodi ricade sulle società sportive, che diventano titolari delle utenze e quindi – conclude Salvati - obbligati a pagare acqua, luce e gas, spese che sino a ieri spettavano al Comune”.

