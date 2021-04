Palestre, Famulari: "Dipiazza conceda aree comunali per sport all'aperto"

“La giunta Dipiazza individui spazi su aree pubbliche all’aperto e ne autorizzi l'uso a palestre, associazioni, società sportive, enti di promozione e attività fisica. Diamo una risposta non solo a chi pratica attività fisiche e sportive ma anche agli operatori del settore, che operano nella stretta osservanza delle misure di distanziamento ed anti-assembramento. Altre città nella nostra regione hanno adottato simili provvedimenti: non occorre inventare, basta copiare”. E’ la proposta della segretaria del Pd provinciale di Trieste Laura Famulari, formalizzata con una mozione urgente depositata in Consiglio comunale.

“Siamo in una fase in cui è giusto aiutare attività che sono state a lungo fermate dalla pandemia e – spiega Famulari - il Comune può permettere che con l'inizio della stagione mite almeno un certo numero di operatori riprendano a lavorare all'aperto, mitigando gli effetti negativi subiti a causa delle limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza. Non mancano nel nostro Comune aree con le caratteristiche necessarie che potrebbero essere affidate con un semplice bando in cui – conclude la segretaria dem - gli appassionati potrebbero praticare al sicuro attività utili alla salute e al benessere psico-fisico”.

