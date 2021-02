Terremoto in Croazia, 15 mila euro al cestista Toni Tomušić: l'abbraccio di "Un canestro per te"

L'Associazione Un canestro per te ONLUS ha consegnato nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio a Toni Tomuši?, giovane cestista croato della Pallacanestro Trieste, l'assegno di 15.000 euro, frutto della raccolta fondi promossa dall'Associazione nel periodo di Natale. Toni e la sua famiglia sono stati gravemente colpiti dal terremoto che ha interessato la zona di Petrinja: la loro casa e l'attività dei Tomuši? sono state rase al suolo. Nella corsa di solidarietà che subito è partita anche a Trieste ha deciso di dare il proprio contributo anche l'associazione Un canestro per te, sensibilizzando tutto il mondo del basket locale, e non solo. Il presidente della ONLUS Davide Monticolo ha ringraziato tutti i sostenitori che ancora una volta hanno dimostrato grande senso di solidarietà e la Pallacanestro Trieste per il supporto offerto nella raccolta. Proprio per l’affetto nei confronti del ragazzo, alla breve cerimonia di consegna dell’assegno presso la palestra di Via Locchi, non sono voluti mancare tre dei volti più rappresentativi dell’Allianz, i giocatori Daniele Cavaliero e Juan Manuel Fernandez ed il dirigente Andrea Pecile.