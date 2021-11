Pallanuoto: due Orchette positive, partita con il Brogliasco verso il rinvio

Due Orchette risultate positive al Coronavirus: per questo motivo la Pallanuoto Trieste comunica di aver chiesto alla Federnuoto il rinvio del confronto con il Bogliasco, valido per la terza giornata del campionato di serie A1 femminile, in programma sabato 6 ottobre alla “Bruno Bianchi”.

Alla vigilia della partita infatti nel gruppo-squadra alabardato sono emerse due positività da Covid (con sintomi per fortuna molto lievi). La società ha immediatamente allertato l’autorità sanitaria competente che, anche a causa dell’aggravarsi della situazione contagi a Trieste, ha prudenzialmente consigliato di non disputare la gara. Le giocatrici triestine sono state poste in stato di sorveglianza sanitaria. Se - come auspicabile - non emergeranno nuove positività ai tamponi di controllo che verranno effettuati da Asugi, il gruppo potrà tornare ad allenarsi in tempi brevi. La Federnuoto, a stretto giro, ha confermato il rinvio della partita a data da destinarsi.