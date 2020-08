Cambio vertici in Guardia di finanza: Michele Pallini è il nuovo comandante provinciale

Il generale di brigata Michele Pallini subentra al generale Enrico Mion come comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trieste. La cerimonia è avvenuta presso la caserma “oltramonti” di Trieste alla presenza del comandante regionale del Friuli Venezia Giulia, generale Piero Iovino, ha partecipato una rappresentanza del personale in servizio nella provincia e dell’associazione nazionale dei finanzieri d’Italia.

Il generale Mion ha rivolto, tra l’altro, espressioni di gratitudine e apprezzamento nei confronti di tutto il personale per il supporto fornito nell’intenso periodo del triennio di comando del reparto ed ha voluto ricordare l’autorità giudiziaria e prefettizia nonché le istituzioni locali e le altre forze di Polizia con cui ha avuto il privilegio di lavorare con spirito collaborativo ed efficace sinergia. Il generale Iovino ha ringraziato il generale Mion per il lavoro svolto ed ha augurato al generale Pallini ogni successo per il nuovo e prestigioso incarico.

Biografia

Il generale Michele Pallini, nato a Udine, coniugato con un figlio, ha frequentato la scuola di perfezionamento per le forze di polizia e proviene dal quartier generale di Roma; prima di tale comando, ha svolto attività di staff presso lo stato maggiore del comando generale, ricoperto incarichi sia di comando che operativi alle sedi di Gorizia, Modena e Milano.