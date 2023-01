Saldi al Palmanova Village: confermato il trend positivo del 2022

Segno positivo per l’avvio dei saldi al Palmanova Village che consolida l’andamento positivo e l’ottima chiusura del 2022. L’anno appena concluso, infatti, ha visto il ritorno dell’affluenza ai livelli pre pandemia, non solo grazie alla crescita delle presenze dei clienti italiani, ma anche a quella degli stranieri provenienti in particolare da Croazia e Slovenia e dall’Austria e Germania.

Merito della qualità e della varietà dell’offerta del Village con i suoi 90 negozi e dei continui investimenti per offrire un’esperienza di shopping sempre più varia e coinvolgente, basti pensare alle recenti aperture di Levi’s, il marchio icona dei jeans fondato a San Francisco nel 1852, di Sandro Ferrone, abbigliamento donna made in Italy con un eccellente rapporto qualità prezzo, All Scent, il format innovativo di profumeria, e North Sails, il marchio leader mondiale nell’abbigliamento sportivo e tecnico. Dalla giornata di oggi, i clienti possono trovare i loro marchi preferiti con sconti che vanno già dal 30% al 50% sul prezzo outlet.