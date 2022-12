Tensione davanti alla Pam, la guardia giurata: "Mi si è scagliato contro tre volte, non ho toccato il suo cane"

TRIESTE - “Non ho toccato il cane”, lo dichiara la guardia giurata in servizio al supermercato Pam del Giulia dopo i tafferugli di ieri pomeriggio. In quell’occasione un uomo sulla cinquantina voleva entrare con il cane e la guardia glielo avrebbe impedito. Da qui il parapiglia che è stato visto da diverse persone, finché sul posto non sono sopraggiunte due volanti della polizia. Inizialmente sembrava che il cane fosse stato raggiunto da un calcio, ma la guardia smentisce con decisione.

“E’ entrato con il suo cane - racconta l'addetto alla sicurezza -, gli ho spiegato che non poteva e lui mi ha chiesto ‘dove sta scritto?’. Così gli ho detto di venire con me per vedere l’avviso. A quel punto ha iniziato a inveire contro di me, mi urlava contro a un centimetro dalla faccia. L’ho allontanato tre volte, alla quarta ho deciso di atterrarlo ma lui mi ha sferrato un destro in faccia”.

“Non ho toccato il cane, che ovviamente non aveva colpa di nulla - continua il testimone -. E’ tutto verificabile dalle telecamere di sorveglianza. Inoltre picchiare i cani è un reato penale, la Questura mi avrebbe già convocato se fosse successo veramente. L'animale aveva paura ma stava bene, io ne ho due a casa e non mi permetterei mai di fare una cosa del genere”. “La situazione era degenerata - conclude - e quell’uomo era diventato un pericolo sia per me che per i clienti, vedere una persona che urla in faccia a una guardia armata mentre fai la spesa non è il massimo. Volevo bloccarto ma purtroppo non ci sono riuscito”.