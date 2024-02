Assassinata in Messico, undici anni fa il marito triestino era stato bruciato vivo

Pamela Codardini, 35enne originaria di Favaro Veneto, è stata trovata morta in Messico, nella cittadina di Ocotlán de Morelos (stato di Oaxaca), assassinata assieme al compagno Juan Yair. La notizia è stata data dai giornali messicani negli ultimi giorni di gennaio. Le autorità del posto indagano per un duplice omicidio. Il delitto è avvenuto nello smoke shop "Mr. Green", gestito dalla coppia. La polizia ha ricevuto la segnalazione di colpi di arma da fuoco, nel quartiere centrale, nel tardo pomeriggio di sabato 27 gennaio. Sul posto sono stati trovati i cadaveri e le tracce della sparatoria, eseguita probabilmente da un commando. Nelle ore successive la madre di Juan Yair ha identificato entrambi i corpi.

L'agguato potrebbe essere collegato a un regolamento di conti nell'ambito della criminalità del posto. Juan Yair è stato identificato come un «ex sicario», apparentemente legato al fratello del capo del cartello "Los Medina", morto suicida lo scorso mese di ottobre per sfuggire all'arresto. È in corso ora il lavoro degli investigatori per fare chiarezza sul duplice omicidio. Pare che l'unico obiettivo degli esecutori fosse l'uomo: la 35enne sarebbe stata uccisa per non lasciare testimoni dell'omicidio. Nel 2013, sempre in Messico, era stato ucciso anche l'allora marito di Pamela Codardini, Alex Bertoli, triestino residente a Capriva del friuli, trasferitosi in Messico assieme alla Codardini.