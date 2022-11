Si schianta contro il muretto carsico nella notte: Carabinieri sul posto

Perde il controllo dell'auto e la sua Panda si schianta contro il muretto carsico. È successo intorno all'una di stanotte, venerdì 11 novembre. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri l'auto è finita contro il muro in località Aurisina Cave. Illeso il conducente, un 23enne del comune di Duino Aurisina. Nessun altro mezzo o persona è rimasta coinvolta. Sul posto la pattuglia della Radiomobile di Aurisina per i rilievi dell'incidente.