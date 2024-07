Francesco Panteca diventa coordinatore Anci Fvg dei consigli comunali

TRIESTE - Nuova nomina per Francesco di Paola Panteca, presidente del Consiglio comunale di Trieste, che diventa coordinatore Anci Fvg dei Consigli comunali. Questa figura è prevista dallo statuto dell'Anci nazionale e, nella nostra regione, fino ad oggi non c'era. "Si tratta di una figura che può far da tramite per il buon funzionamento, nell'ambito dei vari consigli comunali, di tutti i 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia" ha dichiarato in conferenza stampa il presidente Anci Fvg, Dorino Favot, specificando che "Panteca l'ho proposto in quanto figura migliore possibile per rappresentare le funzioni, i lavori, le istanze svolte dei vari consigli comunali. La figura del presidente del Consiglio comunale ha un ruolo strategico, perché oltre a coordinare i lavori svolge delle attività utili per il funzionamento del Consiglio, diventa ancora più importante dove questa figura non è prevista, e il ruolo viene assunto direttamente dal Sindaco. Per l'Anci Fvg è importante stabilire una figura di coordinamento che possa essere un riferimento per tutti i consiglieri della Regione e allo stesso tempo, per l'Anci nazionale, abbia una uniformità di visione". Presente in conferenza stampa anche il segretario generale Anci Fvg, Alessandro Fabbro.

Francesco di Paola Panteca ha spiegato che “la rete tra i Consigli comunali per scambiarsi le esperienze, le buone pratiche e le problematiche è molto importante. Il consiglio comunale è la parte più politica che c'è, deve supportate la giunta ma anche i diritti del consigliere”. Francesco di Paola Panteca ha sottolineato poi come le nuove generazioni rimangono distanti dalle istituzioni e dalla politica, un dato allarmante sul quale noi tutti abbiamo il dovere di riflettere per comprendere le vere cause di questa disaffezione.