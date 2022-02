Il ricordo di Paraschiva "Paola" Hutu, morta nel violento incidente sul raccordo autostradale

Era nata a Roscani in Romania nel 1965, poi il viaggio in Italia, dove era riuscita a trovare una sua dimensione, come dimostrano i molti amici su Facebook sia rumeni che italiani. Paraschiva Hutu, detta Paola, si era inserita nella società e aveva comprato una casa nel comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. E questa mattina, sabato 5 febbraio, la tragedia, lo scontro con un’auto che sfrecciava contromano sul raccordo autostradale, la macchina divorata dalle fiamme e il vano intervento dei soccorsi.

Aveva 56 anni, probabilmente si stava recando a Trieste, città che aveva visitato più volte, alcune foto sui social la ritraggono mentre cammina sul lungomare di Barcola: una signora ben vestita, con un taglio di capelli corto e curato, foto piene di commenti e complimenti in lingue diverse. Chi la conosceva la descrive operosa, aveva imparato molti mestieri: era operaia alla De Longhi ma aveva fatto anche la badante, la donna delle pulizie e perfino la pasticcera. Una donna forte, dicono gli amici, che non perdendosi d’animo era riuscita a ricostruirsi una vita e una dimensione in un altro paese, imparando la nostra lingua e la nostra cultura, diventando parte attiva del tessuto produttivo e sociale. Lascia molti affetti anche in Romania, dove aveva mantenuto molti legami e dove diversi parenti la aspettavano.

Un’altra storia che finisce sulle strade, questa volta vittima di un comportamento incomprensibile: un uomo dai 40 ai 50 anni aveva imboccato contromano la strada a Fernetti e a gran velocità era riuscito ad arrivare fino a Duino. Dopo l’incidente, l’uomo ha camminato in stato confusionale per più di un chilometro, prima di essere intercettato dalle forze dell’ordine. “Andava almeno a 160 chilometri l’ora, mi è passato a qualche centimetro. Sono uscito dall’auto per chiamare il 112. Mi tremavano le gambe. È tutto il giorno che ci penso”, ha dichiarato un testimone triestino dopo aver scampato per un soffio la tremenda fatalità che, purtroppo, si è abbattuta sulla signora Paola.