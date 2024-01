L'ultimo saluto a Paolo Giovannini, celebrati i funerali del fotografo triestino

TRIESTE - Si è svolto nella mattinata di oggi 2 gennaio il funerale di Paolo Giovannini, fotografo triestino del Primorski Dnevnik e professionista tra i più apprezzati nel panorama giornalistico regionale. A salutare il collega e amico sono stati in tanti. Presente la famiglia, ma anche amici e numerosi colleghi delle diverse testate locali. Alle esequie hanno partecipato anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il presidente del consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca e il direttore del quotidiano sloveno Igor Devetak, oltre a buona parte della redazione della redazione di via Montecchi.

Tra i fondatori di Citysport

Tra le altre attività che Giovannini aveva svolto durante la sua pluridecennale carriera va annoverata la fondazione, assieme ai giornalisti Gabriele Lagonigro, Marco Cernaz e Piero Rauber, di Citysport, il settimanale sportivo della città nato nel 2001. Grande la commozione tra i presenti per porgere l'ultimo saluto a Paolo, che in passato aveva collaborato anche con la prestigiosa agenzia internazionale Associated Press. In una edizione della Barcolana di qualche anno fa, una sua fotografia aveva fatto il giro del mondo, venendo citata dalla CNN come uno dei migliori scatti del 2019. Per la redazione di TriestePrima Paolo è stato soprattutto uno stimato collega e un buon amico. Ciao Paolo.