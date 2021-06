Dalmazia, papà dimentica il figlio in auto: muore bimbo di cinque anni

E' stato lasciato chiuso in auto sotto al sole cocente dal padre che doveva portarlo all'asilo ed invece lo ha dimenticato nel parcheggio del posto di lavoro. E' morto così un bambino di cinque anni a Knin, in Dalmazia. La notizia è stata riportata dal media croato Index.hr. La tragedia si è verificata nella giornata di ieri. Il piccolo è morto nel parcheggio della caserma, dove lavora il padre, e all'asilo non ha mai messo piede.

A dare l'allarme è stata la madre che ha chiamato il marito dopo essere stata al nido, pensando di prelevare il figlio. L'uomo inizialmente era convito di averlo portato a destinazione e per questo motivo sono state anche controllate le registrazioni delle telecamere di sicurezza dell'asilo. Infine, l'amara verità: dopo essersi reso conto di averlo lasciato in auto, è corso da lui. In quel momento però, nonostante i vani tentativi di rianimarlo, non c'è più stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo alcune testimonianze, il padre è svenuto poco dopo.