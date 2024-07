Acqua Paradiso, lo zaino fatto brillare e Charlie fa surf: le curiosità sulla visita del Papa

TRIESTE - La sicurezza prima di tutto. Nella serata di ieri 6 luglio, nei pressi di una aiuola delle rive, a pochi passi da piazza Unità, gli artificieri della polizia han fatto brillare uno zaino sospetto. L'esplosione si è sentita poco dopo le 21:20. All'interno dello zaino, secondo quanto si apprende, ci sarebbero stati solamente dei vestiti, ma il sospetto delle forze di polizia è bastato per far scattare la macchina della sicurezza. Ma al di là di questo singolo episodio, durante la visita del Santo padre a Trieste in occasione della chiusura della 50esima edizione della Settimana sociale dei cattolici in Italia è andato tutto liscio. Oltre 8000 i fedeli che hanno partecipato alla messa del pontefice in una rovente piazza Unità, alla presenza di migliaia di delegati.

L'acqua Paradiso

L'organizzazione ha predisposto accurate misure di sostegno ai fedeli, con cappellini e quintali di bottigliette d'acqua. Sotto il sole cocente migliaia di fedeli hanno seguito la messa trasmessa da numerose televisioni e media locali e non. Nella solennità del momento c'è stato spazio anche per numerose curiosità. A partire dalla presenza, alla Settimana sociale dei cattolici, della cooperativa di Cerignola "Charlie fa surf", sodalizio sociale che prende il nome dal celebre brano dei Baustelle. Anche i giornalisti in sala stampa hanno usufruito dell'acqua. Ma in questo caso - non poteva essere diversamente - le bottigliette rimandano direttamente a dimensioni ultraterrene. L'acqua, infatti, arriva direttamente dalla Fonte corte Paradiso, dove quest'ultimo è riferito alla frazione di Pocenia, in provincia di Udine, dove l'acqua viene imbottigliata.

"La prima volta che ho sentito nominare Trieste"

Le migliaia di fedeli hanno potuto vedere il pontefice anche da vicino. Papa Francesco ha fatto il giro della piazza a bordo dell'autovettura utilizzata in tali occasioni. In un momento denso di significato, il Santo padre ha baciato un bambino. Ma il pontefice, apparso visibilmente affaticato anche durante la messa, non ha mancato i riferimenti alla città che ha ospitato la Setttimana sociale. "La prima volta che ho sentito parlare di Trieste è stato da mio nonno che aveva fatto il ‛14 sul Piave. Lui ci insegnava tante canzoni e una era su Trieste: “Il general Cadorna scrisse alla regina: ‘Se vuol guardare Trieste, che la guardi in cartolina’”. E questa è la prima volta che ho sentito nominare la città". Sotto il grande palco montato per la santa messa è apparso uno striscione. "Casa Jeralla saluta Francesco" questo il testo preparato dalla casa di riposo per anziani di Gropada, sul Carso triestino.