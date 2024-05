Duemila borse per la settimana del papa: il benvenuto della sartoria triestina

TRIESTE - Un incarico d’eccezione per la sartoria sociale Lister di San Giovanni, a cui la Conferenza Episcopale Italiana ha commissionato la realizzazione di 2200 borse, in occasione della 50esima settimana sociale dei cattolici in Italia, evento che culminerà con la visita di papa Francesco domenica 7 luglio. Le borse saranno una diversa dall'altra e saranno destinate ai delegati della settimana sociale, che arriveranno da tutta Italia e non solo. Secondo la filosofia propria della sartoria, i manufatti saranno realizzati a partire da tessuti di scarto donati dalla cittadinanza, principalmente in tessuto denim. “Saranno borse fatte con frammenti di quotidianità e di vita - spiega il presidente della cooperativa Pino Rosati - per un benvenuto particolare ai delegati attraverso le buone pratiche, che saranno uno dei focus di questa settimana sociale”.

L'incarico

La Cei ha infatti deciso di affidare l’incarico a Lister in quanto cooperativa che lavora nell’ambito del sociale, non solo promuovendo la cultura del riciclo e reinventando materiali che sarebbero altrimenti gettati nella spazzatura ma anche impiegando, tra dipendenti e tirocinanti e volontari, persone che si trovano in condizioni svantaggiate o di disagio sociale. “Il tutto è nato per caso lo scorso anno - spiega Rosati -, quando una delegazione della Cei è stata ricevuta in municipio per l’annuncio della settimana sociale. Il gabinetto del sindaco ha donato ai delegati un nostro prodotto, che è piaciuto molto, e da lì l’idea di contattarci per questo lavoro. Ci è stato richiesto di non usare plastiche, impiegando il jeans come materiale principale, così abbiamo lanciato un appello sui social per raccogliere questo tessuto, e abbiamo avuto una buona risposta. Siamo anche riusciti a far avvicinare alla nostra attività molte persone che non sapevano della nostra esistenza”. Al momento l’appello è stato rilanciato sui social perché le scorte sono in esaurimento. Ai cittadini si chiede di portare nell’atelier Lister (padiglione M di via de Pastrovich 1, nel Parco di San Giovanni) eventuali materiali che non si usano più, non solo pantaloni ma anche altri indumenti, scampoli e pezze di colorazioni varie.

Lister Sartoria Sociale

La cooperativa Lister Sartoria Sociale è attiva dal 2009, si compone di sei dipendenti, tre tirocinanti e due volontari e si occupa principalmente della raccolta e rilavorazione di capi e materiali tessili dismessi per produrre accessori e abbigliamento. Stoffe, jeans, ombrelli rotti, cravatte e banner vengono così trasformati in borse, zaini ed astucci. Dagli ombrelli, in particolare, si ricavano oggetti inaspettati come frisbee, aquiloni e mantelline per cani. I manufatti vengono così reinterpretati “in relazione all’habitat urbano, ripercorrendone le trasformazioni socio-economiche, le memorie, rielaborandone codici, stili e materiali - spiega Rosati - Quello che raccogliamo, lo ‘frulliamo' e lo rimettiamo in circolo, restituendolo alla cittadinanza, una metafora della cantina sociale”.