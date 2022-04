Col parapendio finisce su un albero: salvato dai Vigili del Fuoco

Alle ore 18.45 circa di oggi, 11 aprile, i Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con la partenza del distaccamento di Muggia, l’autoscala e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per soccorrere un uomo che con il suo parapendio è rimasto incastrato su di un albero in località Caresana nel comune di San Dorligo della Valle. I Vigili del fuoco, una volta localizzato l’uomo, lo hanno raggiunto e tramite la “scala italiana” lo hanno riportato a terra utilizzando l’autoscala. In seguito hanno recuperato la vela che si era incastrata nella parte apicale della pianta. Fortunatamente lo sportivo non ha riportato alcuna ferita.