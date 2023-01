Incidente a Santa Croce, con il parapendio atterra su un albero

Poco dopo le 17.00 di oggi, lunedì 16 gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un soccorso di un parapendista in difficoltà in località Santa Croce. Un triestino sulla quarantina, partendo dalla costiera, era in volo con il suo parapendio quando, per cause da accertare, è stato costretto ad effettuare una manovra d'atterraggio in emergenza conclusosi sopra un albero.



Giunti sul posto, la squadra del distaccamento di Opicina e l'autoscala dalla Centrale, hanno trovato lo sportivo ancora intrappolato tra i rami ad un'altezza di circa 7 metri. Assicuaritisi delle condizioni di salute dell'uomo, i Vigili hanno iniziato le operazioni, facendosi strada tra i rami con l'ausilio della motosega, di salvataggio dello sportivo e di recupero del parapendio. Ad attendere a terra, personale sanitario del 118. Fortunatamente, la persona non ha avuto bisogno di cure.