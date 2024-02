"Parcheggi mai realizzati al Despar di via dell'Istria, svalutato il mio appartamento" (SEGNALAZIONE)

Riportiamo la segnalazione di una lettrice in merito ai parcheggi nell'area ex Maddalena, dopo l'apertura del supermercato Despar di via dell'Istria

Per gli 800 nuovi parcheggi, promessi ai residenti in zona a "prezzo agevolato" venivano richiesti dai 15000 ai 20000 euro. Veniva, inoltre "promesso a parole" un buon numero di parcheggi gratuiti a rotazione, per gli abitanti delle zone attigue al Supermercato stesso, in quanto per la nuova viabilità, resasi necessaria per non creare ingorghi, venivano tolti circa 80/100 possibilità di parcheggio libero su entrambi i lati di via dell'Istria dall' ospedale Burlo Garofalo a Largo del Pestalozzi.

Sono passati mesi, nei quali venivano ventilati "allagamenti" nel piano interrato, purtroppo proprio quello destinato ai parcheggi a rotazione e silenzio, poi, fino a consigliare l'acquisto, appunto, al prezzo "agevolato" di un posto auto alle cifre sopra indicate. Quindi, io ho acquistato un appartamento, il cui valore veniva aumentato data la "facilità di parcheggio" e, come altri inquilini della zona, abbiamo lavorato sodo, io personalmente, con lavori pesanti, per raccimolare, con ristrettezze, un appartamentino che vale oggi tre quarti del prezzo in cui l'ho acquistato perchè non vanta più la facilità di parcheggio. Così, almeno, mi è stato confermato da tre agenzie immobiliari della città.