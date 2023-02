Un nuovo parcheggio da 100 posti in via Valmaura

Un nuovo parcheggio sotterraneo con un centinaio di posti è stato inaugurato oggi in via Valmaura 6/1. in prossimità di un edificio Ater. Gli stalli saranno a pagamento, esclusivamente su abbonamento, con un tariffario che va dal mensile (80 euro) al semestrale (428,50 euro) all’annuale (801 euro), e i proventi saranno gestiti da Esatto Spa. Un’opera che, a quanto dichiara il sindaco Dipiazza, fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione del rione. Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche l’assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi e il presidente di Esatto Spa Andrea Polacco.

Il parcheggio conta 97 stalli, di cui cinque riservati ai portatori di disabilità. Si entra con un badge, la zona è sottoposta a videosorveglianza e prevede il sistema antipass - back, che impedisce il transito di un utente attraverso un varco controllato nel caso in cui si tenti di passare per la seconda volta nella stessa direzione con la medesima credenziale di accesso. Durante la notte, inoltre, scatta un sistema automatico di chiusura delle serrande. Il parcheggio, è stato dichiarato dal sindaco Dipiazza, “getta le basi per una nuova rotatoria a Valmaura” e una generale riqualificazione del rione.