Parcheggio in strada di Fiume, Lodi replica alla segnalazione: "Nessun silenzio"

Lodi: "Il cittadino è stato informato diverse volte sull'andamento del progetto. Gli uffici stanno lavorando per terminarlo e, una volta finito, potrà andare in gara"

A seguito della segnalazione riguardante il parcheggio di strada di Fiume pervenuta alla Redazione di TriestePrima, l'Assessore Lodi ha voluto fare alcune precisazioni: "Ho personalmente informato il cittadino sull'iter dell'opera: ci siamo visti in Comune con gli uffici competenti e sentiti attraverso l'emittente locale più volte".

"Sono consapevole che il parcheggio è atteso da anni e che forse, prima di me, non sono state mantenute le promesse di veder realizzare il parcheggio. Ma questa Amministrazione sta procedendo in un'altra direzione e, dopo aver trovato le risorse ed eliminato le casupole con l'amianto, ha approvato il preliminare. Gli uffici ora stanno terminando il progetto definitivo del nuovo parcheggio, che quindi potrà andare in gara. Aggiudicata la gara, si vedrà di attivare il cantiere".