Rubano al parchimetro in Barriera, arrestati due giovani

TRIESTE - Nella notte del 1° luglio scorso, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato due cittadini iracheni di 32 e 36 anni, entrambi residenti a Trieste, per il reato di furto aggravato in concorso. Nello specifico, il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Maiolica poiché era giunta, al numero unico di emergenza 112, la segnalazione di un furto in atto presso il parchimetro comunale. Il rapido intervento degli agenti ha consentito di intercettare le due persone nei pressi dello stesso parchimetro. I due giovani, sottoposti ad accurato controllo di polizia, sono stati quindi tratti in arresto. Presso il parchimetro sono stati rinvenuti e sequestrati gli oggetti utilizzati per compiere il furto: un paio di forbici, una pinza e un grosso cacciavite. I due si trovano nel carcere del Coroneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.