Parco del Mare, lunedì la presentazione del progetto

TRIESTE - La Camera di commercio Venezia Giulia ha lavorato in questi anni per la realizzazione di un grande attrattore turistico-culturale per Trieste e il Friuli Venezia Giulia: il Parco del Mare. Il progetto verrà presentato lunedì 20 novembre alle 11:00, al Trieste Convention Center, nel corso di una conferenza stampa.

L'iniziativa ha seguito l'evoluzione dei tempi e del mercato ponendo crescente attenzione all'aspetto dell'educazione ambientale, del divertimento, della formazione, ma anche alla transizione energetica e della sostenibilità in tutte le sue declinazioni. L’intervento, in particolare, porterà a un riqualificazione e rigenerazione urbana di un’area che si affaccia al Golfo e alla città e che ora è chiusa e versa in stato di completo abbandono, per trasformarla in un luogo di incontro e socialità aperto a tutti. Tutte le informazioni a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parco-del-mare-il-progetto-50-745976544927