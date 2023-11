Il Parco del Mare diventa "Nautaverso": svelato il progetto del maxi acquario virtuale

TRIESTE - Il Parco del Mare 5.0 sarà il primo digital experience center d’Italia e si chiamerà “Nautaverso”. Come già annunciato in precedenza, l’idea originaria di un acquario con creature marine reali in cattività è stata accantonata del tutto e sostituita con quella di un attrattore turistico che offrirà esperienze di realtà virtuale multisensoriali. L’idea è stata svelata al pubblico con una presentazione in grande stile al Trieste Convention Center, con tanto di tunnel - acquario digitale all’entrata. Presenti, tra i numerosi relatori, le massime autorità locali tra cui il governatore Fedriga e il sindaco Dipiazza e sono intervenuti, tramite messaggi, anche i ministri Nello Musumeci (Protezione civile e Politiche del mare) e Gennaro Sangiuliano (Cultura).

Il progetto, che ha origine nel lontano 2004 da un’idea del presidente della camera di Commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, avrà un costo di 32 milioni e 500mila euro, di cui circa 24 milioni da fondi camerali (ricavati in parte dalla vendita di Palazzo Dreher) e otto da un contributo della Regione Fvg. Secondo le prime stime, divulgate nell'incontro, sarà in grado di attrarre dai 250mila ai 300mila visitatori l’anno, con una capacità di 1500 al giorno.



Il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia ha spiegato che “questo incontro è esteso anche alla stampa internazionale per lanciare la manifestazione di interesse anche ad altri paesi. Entro quest’anno definiremo il bando e partiremo tra gennaio e febbraio del 2024. Contiamo di cantierizzare entro l’autunno del 2024, poi ci vorranno 36 mesi e, presumibilmente, sarà tutto pronto nel 2027”. L’originaria intenzione di costruire un grande acquario marino è stata abbandonata da Paoletti in favore del parco virtuale durante un viaggio in Arabia Saudita dove, “tramite schermi circolari ad alta definizione - ha spiegato -, veniva illustrata la nuova città tutta digitale da costruire nel post pandemia. Da lì è partito tutto, e in questi due anni abbiamo effettuato ricerche e valutato professionisti per la realizzazione del parco”.

La riqualificazione dell’area dismessa di Porto Lido, in prossimità della Lanterna che dà il nome ufficiale al vicino stabilimento Pedocin, è già iniziata la settimana scorsa con l’inizio delle demolizioni e la zona, un lotto di circa 17mila metri quadri, diventerà un parco con un anfiteatro sul mare, ristoranti e negozi. Un’area fruibile da tutti, anche dai non visitatori. Anche la luce della lanterna tornerà a splendere, il tutto alimentato con fonti d’energia sostenibili. Un vero e proprio luogo pubblico che sarà denominato “Parco sul mare”, uno spazio per tutti, giorno e notte, con una marina nel cuore della città, sostenibile e raggiungibile anche via mare con un trasporto pubblico in stile Delfino Verde.

Nei 4700 metri quadri del “Nautaverso”, invece, sarà possibile muoversi liberamente in ambienti digitali creati con maxischermi, simulatori tattili e olfattivi e sensori di movimento. Tra le novità, la riproduzione del batiscafo Trieste, con il quale sarà possibile viaggiare virtualmente negli abissi dell’oceano. Il leggendario batiscafo, costruito proprio nel capoluogo giuliano, è stato infatti il primo ad aver raggiunto il fondo della fossa delle Marianne ed è ora esposto a Washington. Il centro offrirà esperienze virtuali senza l’uso di caschi o device, ma tramite grandi schermi che permetteranno di riunire grandi quantità di persone in un’esperienza collettiva e sociale all’interno di uno spazio condiviso. Il tutto alimentato in maniera green, non solo pannelli solari ma, come dichiarato durante la presentazione, si punterà sull’idrogeno (a Trieste è stata infatti vinta una gara di fondi Pnrr per produrre idrogeno da fonti rinnovabili).

Un progetto, che si propone come una “piattaforma dinamica”, in grado di adattarsi a diverse destinazioni e usi, evolvendosi di pari passo con le nuove tecnologie. Si è parlato molto della connotazione formativa del centro, nell’ottica della divulgazione scientifica alle nuove generazioni, anche allo scopo di svelare ai potenziali scienziati di domani le risorse di un settore in larga espansione come la blue economy. L’uditorio dell’evento era infatti composto in larga parte da studenti delle scuole triestine.