Vandali prendono di mira il monumento ai martiri delle foibe a San Giusto

Il monumento dedicato ai Martiri delle foibe nel parco della Rimembranza sul colle di San Giusto è stato preso di mira dai vandali nella notte tra il 19 e il 20 agosto. A diffondere il grave gesto di ignoti che hanno lordato il monumento è stata l'Unione degli Istriani che ha fatto sapere di aver segnalato l'episodio al Comune, chiedendo "un pronto intervento per ridare dignità al sito e ripulire le scritte".

Le scritte

Nelle foto diffuse proprio dal sodalizio guidato da Massimiliano Lacota si intravedono delle scritte a vernice rosa. Sono stati presi di mira i seni delle statue, compare un simbolo anarchico e un disegno a forma di pene. Sull'episodio è prontamente intervenuta la segreteria triestina di Fratelli d'Italia che rimarca il "profondo disgusto per i vandali senza cervello". Il partito guidato da Claudio Giacomelli giudica necessaria l'adozione di "ulteriori misure".

Il commento

“È allucinante che a Trieste esistano ancora dei cretini ignoranti che vanno ad imbrattare monumenti, come è successo tempo fa al Museo del Risorgimento - rimarca la segreteria -. Senza dubbio ci vogliono pene amministrative importanti e l’installazione di nuove telecamere in questi luoghi del ricordo e di sicuro serve una maggiore sensibilizzazione e divulgazione culturale e storica dei drammi che hanno coinvolto gli istriani fiumani e dalmati. L’ignoranza possiamo combatterla solo con la cultura in un lungo processo di informazione storica che parta dalle scuole".