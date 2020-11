Lo spazio del Mini Mu torna alla Regione, i grillini: "Scongiurare la chiusura"

All'interno del Parco di San Giovanni si trova e svolge un'attività ormai consolidata il Mini Mu-museo dei bambini. Si tratta di una realtà espositiva e di laboratorio, dove il bambino gioca, sperimenta con gioia e ritrova la sua centralità. Fu inaugurato 12 anni all'interno di uno spazio di oltre 600 metri quadri, collocato tra la piazzetta e il teatrino dell’ex ospedale psichiatrico. Dato in concessione dall'allora Provincia di Trieste, in accordo con l'Azienda sanitaria, ora la Regione, attraverso l'Ente Regionale Patrimonio Culturale (Erpac), ne chiede la restituzione entro lunedì 30 novembre per destinarlo a ospitare attività dell'Università di Trieste.

Le parole dei Cinque Stelle

"L'intero Consiglio circoscrizionale - spiega la presidente Alessandra Richetti (M5S) - ha potuto apprezzare la ricchezza e la varietà delle proposte del Mini Mu, dalle attività di laboratorio, ai percorsi di formazione professionale, alle mostre e agli eventi culturali fino alla costante e proficua collaborazione con i docenti delle scuole. Per questo motivo ho chiesto all'assessore Giorgio Rossi di attivarsi per non far sparire questa preziosa realtà del rione di San Giovanni".

"Non possiamo permetterci di perderlo"

"Lo spostamento della sede - continua la presidente della Circoscrizione - potrebbe implicare la chiusura del museo, cosa che Comune e Regione devono scongiurare. L'arte e la creatività in particolar modo rivestono un ruolo fondamentale nella crescita di bambini e ragazzi, migliorano le loro capacità espressive favorendo lo sviluppo cognitivo. Non possiamo permetterci di perdere iniziative consolidate come queste che sono preziose opportunità per Trieste. Come M5s sollecitiamo invece che si aprano ulteriori spazi di apprendimento, utili aule didattiche per le scuole di ogni ordine e grado".